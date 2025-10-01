FdI Castelnuovo: “Vecchi e nuovi amministratori si rimpallano colpe e cose fatte male a scapito dei cittadini”

“Nel Consiglio comunale di Castelnuovo Magra nuovi e vecchi amministratori si rimpallano colpe e responsabilità per ciò che, negli ultimi decenni, è stato fatto male o lasciato incompiuto. Purtroppo, tutto questo a scapito dei cittadini di Castelnuovo Magra”. Così Marina Riviezzo, presidente del Circolo comunale di Fratelli d’Italia. “Questa giunta, come quelle che l’hanno preceduta, è espressione della sinistra, una sinistra che ha perso non solo la propria identità politica, ma anche la capacità di governare efficacemente. Dopo 15 mesi dall’insediamento, questa giunta ha confermato tutta la sua inadeguatezza. Il sindaco sembra solo un portavoce dei suoi funzionari, mentre gli altri amministratori faticano ad andare oltre le buone intenzioni: i conti comunali in disordine, la sporcizia e l’incuria che dilagano sul territorio, strade impraticabili per le auto e pericolose per ciclisti e pedoni. Fratelli d’Italia – conclude – continuerà a denunciare senza esitazione l’inefficienza e le contraddizioni di questa amministrazione, perché i cittadini meritano risposte concrete, non scaricabarile”.

