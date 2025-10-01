COMMENTA
Flotilla bloccata dalle autorità israeliane, scatta la mobilitazione anche alla Spezia

Corteo blocco Flotilla

Proteste in più città italiane per il blocco della Global Sumud Flotilla bloccata da parte delle autorità israeliane, avvenuto nelle scorse ore a circa settanta miglia da Gaza. La mobilitazione si è innescata anche alla Spezia, dove alle 21 è partito da Piazza Chiodo un partecipato corteo, che ha iniziato a snodarsi per le vie del centro, in direzione della stazione della Spezia centrale. “La città, la città, e se bloccano la Sumud noi blocchiamo la città”, uno degli slogan scanditi dal serpentone. Intanto, sempre per il blocco della Flotilla, la Cgil ha proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale “in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”.

(in aggiornamento)

