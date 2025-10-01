Flotilla per Gaza intercettata, a Genova blocco immediato del porto: in centinaia ai varchi

Genova. Varchi portuali bloccati a Genova dopo l’inizio dell’abbordaggio israeliano alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. È la mobilitazione immediata lanciata da Calp e Usb mentre in diverse città italiane si sono formati cortei e manifestazioni in attesa del nuovo sciopero generale convocato per venerdì 3 ottobre.

Alcune centinaia di persone si sono radunate nei pressi del varco di via Albertazzi, vicino alla sede di Music for Peace, una delle associazioni che più ha contribuito alla raccolta di aiuti da imbarcare con la Flotilla. Sono stati accesi falò con materiale di fortuna. Presenti striscioni “Stop genocidio” e “Free Palestine“. Dai manifestanti i cori: “Bloccheremo tutta l’Italia”.

