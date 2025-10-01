Gaza, anche l’Rsu del Comune di Genova esprime solidarietà alla popolazione palestinese

Genova. La Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Genova, riunitasi in assemblea plenaria, ha diramato una nota con cui esprime la preoccupazione e ferma condanna per la situazione in Palestina e a Gaza.

Il documento approvato presenta vari punti. Primo: solidarietà alla popolazione palestinese e di Gaza. “La RSU di Genova esprime piena e incondizionata solidarietà alla popolazione palestinese e, in particolare, agli abitanti di Gaza, vittime di una barbarie genocida che ha causato un numero incalcolabile di vittime civili innocenti. Le inaccettabili condizioni di assedio, con la totale assenza di cibo, acqua, beni di prima necessità e medicine, hanno raggiunto livelli intollerabili nell’ultimo anno, ma rappresentano una tragica continuità che affligge la popolazione palestinese fin dal 1948. La RSU condanna ogni forma di violenza e privazione che mina la dignità umana e il diritto alla vita”.

