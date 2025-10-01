Giornata del Dono, Emergency in piazza dal 3 al 5 ottobre con “Un cantuccio di pace”

Liguria. Per celebrare la Giornata del Dono, dal 3 al 5 ottobre Emergency sarà in piazza con “Un Cantuccio di Pace”: oltre 2.000 i volontari saranno in 20 regioni italiane con i tipici biscotti nostrani per un gesto di solidarietà in sostegno dell’ong nel suo impegno medico sul fronte di Gaza.

Emergency ha scelto proprio il cantuccio per il forte messaggio che questo biscotto porta con sé: nato come galletta per nutrire i soldati romani, sotto i Medici si arricchisce di mandorle e altri ingredienti diventando un dolcetto di fine pasto, legato alla condivisione e ai momenti di festa, un simbolo di pace e riconciliazione, che si lascia alle spalle la sua origine bellicosa.

