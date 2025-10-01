Giornata internazionale del caffè, Confcommercio: “Il bar non è soltanto un luogo di consumo, ma un punto di incontro, di servizio e di accoglienza”

Oggi, in tutto il mondo, si celebra la Giornata internazionale del caffè. Un rito nei bar di tutta Italia, naturalmente anche alla Spezia e provincia. “Il bar non è soltanto un luogo di consumo, ma un punto di incontro, di servizio e di accoglienza – sottolinea in una nota Roberto Martini, direttore di Confcommercio La Spezia –. Dietro ogni tazzina c’è la professionalità di chi lavora, la qualità delle miscele, l’attenzione al cliente. Parlare solo di prezzo significa sminuire un patrimonio che appartiene alla nostra cultura e alla nostra economia locale.”

“Nonostante l’aumento significativo dei costi delle materie prime e dell’energia, il prezzo medio di un espresso in Italia – circa 1,20 euro – resta tra i più bassi d’Europa”, osservano ancora dalla Confcommercio spezzina.

