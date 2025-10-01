Il Teatro della Tosse compie 50 anni: festa l’8 ottobre e tanti eventi speciali

Genova. L’8 ottobre 1975 in una sala in salita della Tosse andava in scena la prima dell’Ubu Re con la regia di Tonino Conte e le scenografie di Emanuele Luzzati erano i primi passi del Teatro della Tosse. Di strada, quel teatro, ne ha fatta parecchia ed esattamente 50 anni dopo, l’8 ottobre 2025, nei teatri di Sant’Agostino, è in programma la festa di compleanno a ingresso libero.

Un percorso che, nel corso del tempo, ha dato un’identità forte al Teatro della Tosse, presente ancora oggi. Un viaggio che non si è mai fermato sulle orme di quel testo visionario, surreale, provocatorio, giocoso e onirico; una sorta di manifesto artistico, un ruolo da portare avanti, come si legge nella nota del Teatro, ‘con libertà e serietà, cavalcando visioni e occasioni, criticità e opportunità’. Un Teatro che ha scardinato i pregiudizi e ravvivato, insieme ad altre realtà come la facoltà di Architettura, una zona del centro storico che era fortemente degradata.

» leggi tutto su www.genova24.it