Il Teatro della Tosse compie 50 anni: festa l’8 ottobre e tanti eventi speciali

teatro della tosse 50 anni

Genova. L’8 ottobre 1975 in una sala in salita della Tosse andava in scena la prima dell’Ubu Re con la regia di Tonino Conte e le scenografie di Emanuele Luzzati erano i primi passi del Teatro della Tosse. Di strada, quel teatro, ne ha fatta parecchia ed esattamente 50 anni dopo, l’8 ottobre 2025, nei teatri di Sant’Agostino, è in programma la festa di compleanno a ingresso libero.

Un percorso che, nel corso del tempo, ha dato un’identità forte al Teatro della Tosse, presente ancora oggi. Un viaggio che non si è mai fermato sulle orme di quel testo visionario, surreale, provocatorio, giocoso e onirico; una sorta di manifesto artistico, un ruolo da portare avanti, come si legge nella nota del Teatro, ‘con libertà e serietà, cavalcando visioni e occasioni, criticità e opportunità’. Un Teatro che ha scardinato i pregiudizi e ravvivato, insieme ad altre realtà come la facoltà di Architettura, una zona del centro storico che era fortemente degradata.

