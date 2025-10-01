Lapadula il trascinatore: il gol e quel ruolo da leader emotivo che si sta ritagliando in questo Spezia

Non si segnano quasi 200 gol in carriera per puro caso. Dopo un’estate piuttosto complicata, Gianluca Lapadula si sta prendendo lo Spezia come non era riuscito a fare lo scorso gennaio, quando era arrivato come il colpo da Serie A per rincorrere quel Pisa che stava scappando. Non sembrava essere scoccata la scintilla tra Lapadula e la maglia bianca, ma nel momento più delicato dell’ultimo anno è stato proprio il numero 10, l’uomo di maggiore esperienza, a prendere per mano la squadra.

D’Angelo ha avuto il merito di lanciarlo dall’inizio, nonostante tutto ciò che era stato negli scorsi mesi, e l’attaccante non ha tremato. Il gol a Parma era il primo messaggio, ma quello a Reggio Emilia – abbinato ad una prestazione da leader emotivo – ha un valore ancor più grosso. Lapadula, in questo momento, deve essere imprescindibile. Un attaccante che si crea occasioni dal nulla e che, soprattutto, vede la porta come nessuno in rosa.

