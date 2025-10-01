L’Avis Varazze ha festeggiato il 75^ anniversario della sua fondazione

Varazze. Domenica 28 settembre l’Avis di Varazze ha festeggiato il 75^ anniversario di fondazione, avvenuta il 12 ottobre 1950, quando il dottor Giuseppe Massone, insieme ad altri 18 concittadini, la costituì a nome e per conto di tutta la comunità.

“L’appuntamento – hanno dichiarato i responsabili dell’AvisS Varazze – per festeggiare il nostro importante anniversario di fondazione e rendere il giusto onore a tutti i donatori e collaboratori, che durante tutti questi anni con dedizione e continuità hanno dato il loro contributo, per non fare mai mancare il sangue a tutte le persone che sono meno fortunate di noi, è stato fissato a domenica 28 settembre 2025”,

» leggi tutto su www.ivg.it