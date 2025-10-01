Leonardo da Eiffel

“Questa piramide allampanata e stecchita di scale di ferro, questo scheletro gigantesco e sgraziato, la cui base sembra esser fatta per sostenere un colossale monumento di Ciclopi e poi finisce con il profilo scarno e ridicolo della ciminiera di una fabbrica” è il commento di Guy de Maupassant intorno al simbolo di Parigi; eh già, stava giudicando proprio la torre Eiffel. Ma come, il simbolo di Parigi, la meta di pellegrinaggi di milioni di turisti, un’opera che sopravvive nel tempo può mai essere reputata da un grande intellettuale in maniera tanto distruttiva? In realtà la costruzione della torre non riscosse il consenso dei più sensibili intellettuali dell’epoca, il Primo Ministro Pierre Tirard partecipò al dibattito affermando la sua opposizione alla realizzazione di un edificio così “anti-artistico, in stridente contrasto con la genialità dei francesi […], più adatto all’America (dove il gusto non è ancora molto sviluppato) che all’Europa, tanto meno alla Francia”. Sappiamo bene dell’alta considerazione di sé che caratterizza i francesi per cui anche l’intervento di Tirard lo cogliamo per la sua notazione più ampia che ci immette nel cuore del nostro interrogativo: la torre Eiffel è un’opera d’arte? Una prospettiva interessante fu quella già di Georges Clemenceau che, seppur indeciso se appoggiarne o meno la realizzazione, sosteneva fosse “una creazione straordinaria, magari brutta e assurda, ma in grado di attirare folle di visitatori stranieri”, in sintesi, poco conta se possa essere reputata bella o artistica, la sua ragione d’esistere va considerata in un’ottica più pragmatica e commerciale. Può forse aiutarci in questa riflessione la contestualizzazione storica dell’opera, in effetti spesso mi è occorso di ascoltare presentazioni di “opere d’arte” che offrivano tutto il retroscena di vicende, controversie e progetti per la realizzazione finale che veniva “spiegata” e questo, così mi è parso di capire, avrebbe dovuto essere garanzia dell’artisticità del manufatto, allora proviamoci seppur molto brevemente così da non tediare i lettori.

Nel 1884 a Parigi si sta progettando di celebrare l’Esposizione universale del 1889, una data importante per Parigi e la Francia, il centenario della ben nota Rivoluzione, attraverso la realizzazione di un’opera colossale, degna dell’evento e della grandezza francese, capace di rappresentare il potenziale infinito dell’industria e del progresso tecnico e scientifico per il benessere dell’umanità tutta. Ecco divenire centrale il ruolo di Gustave Eiffel che, è bene precisarlo sin d’ora, non può certo essere definito un artista pur essendo un noto “architetto del ferro” e un abilissimo organizzatore e coordinatore di competenze sia tecniche che di sponsorizzazione. Risparmio le innumerevoli vicissitudini del progetto, per il quale il ruolo di Eiffel fu relativamente importante, e le sue camaleontiche trasformazioni, solo un breve accenno alle contestazioni mosse da molti ambiti al riguardo del “valore artistico” dell’opera. In particolare ritengo utile ricordare la data del 14 febbraio 1887 quando, su Les Temps, apparve una lettera a firma di numerosi artisti e intellettuali tesa a bloccare definitivamente il progetto, ciò che veniva descritto come una “torre ridicola e vertiginosa che sovrasta Parigi come la gigantesca ciminiera di una qualsiasi fabbrica, schiacciando ogni cosa con la sua massa barbara e sinistra”. Molto severo anche Joris-Karl Huysmans che così scrisse della torre: “Questo orrido pilastro tralicciato, questa rete infundibuliforme”, mentre Apollinaire ne colse, a modo suo, la valenza patriottica anti tedesca in una poesia a forma della stessa nella quale sbeffeggiava i vicini allemanni: “Salut monde dont je suis la langue éloquente que sa bouche Ô Paris tire et tirera toujours aux allemands. Va dato merito all’ingegner Eiffel per la sua tenacia sostenuta anche da un preciso convincimento: “Sono convinto che la torre possegga una sua intrinseca bellezza. Il principio primo dell’estetica architettonica è che le linee essenziali della costruzione coincidano perfettamente con la sua utilità”

