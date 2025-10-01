Levanto, Canzio: “Consiglio surreale e pratiche approvate solo grazie a opposizione. Totale incapacità del sindaco nel gestire società partecipate”

“Lunedì, nel corso di una surreale seduta consiliare, abbiamo assistito alle dichiarazioni di un sindaco che non conosce e svilisce il senso delle pratiche che illustra, sottovaluta il fatto che il paese sta scendendo sotto i 5000 abitanti poiché ignora la dinamica demografica straparlando di nascite, decessi e migrazioni (quando i dati presentano un gap negativo di una media di 70 all’anno negli ultimi 5 anni) ma, soprattutto, ci ricorda la sua totale incapacità nel gestire le società partecipate”. Si apre così una nota diffusa da Olivia Canzio, capogruppo di Rifondazione comunista nel Consiglio comunale di Lerici.

Per Canzio “il documento di programmazione ‘illustrato’ dimostra una mancata visione per il futuro se si considera che, ritrovandosi con un bilancio sano, Del Bello avrebbe potuto fare investimenti strategici senza preoccuparsi esclusivamente e caparbiamente dell’ordinario, oltre che abbassare le tasse” e, aggiunge l’esponente dell’opposizione, “un amministratore coscienzioso non dovrebbe ironizzare sui dati demografici, ma preoccuparsi perché lo spopolamento è anche conseguenza della totale mancata visione in termine di sviluppo del paese (leggasi PUC)”.

“L’incapacità e l’inerzia di Del Bello in tema di liquidazione delle società partecipate – prosegue Canzio – ha determinato il procrastinarsi di una scelta che sta progressivamente portando a perdite che andranno a incidere, oltre che sul nostro Comune, anche su quello di Bonassola: è ormai dal 2022 che l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla chiusura delle società. Ma ora ci viene detto che le scelte che competono a chi viene votato per amministrare saranno demandate a un’assemblea pubblica, nel frattempo facendo pagare al popolo il danno erariale”.

