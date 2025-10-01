Loano, il minimarket in centro di nuovo nel mirino del Questore: disposta la chiusura per un mese

Loano. l minimarket del centro di Loano, già finito nel mirino delle forze dell’ordine ad agosto, è stato chiuso nuovamente a partire da oggi, 1 ottobre, con decreto del Questore di Savona ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. La sospensione della licenza questa volta durerà un mese intero, fino al 30 ottobre.

Il provvedimento arriva a seguito di nuove violazioni contestate al locale, già coinvolto nel grave episodio dello scorso 23 agosto, quando un ragazzino di appena 12 anni era finito in ospedale dopo aver consumato superalcolici acquistati proprio nel minimarket. Il minore, insieme al fratello, era stato trovato in condizioni di forte alterazione a Pietra Ligure e soccorso d’urgenza al Santa Corona.

