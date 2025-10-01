Loano, in sala consiliare il 10^ convegno “Update on ischemic stroke… e non solo”

Loano. Venerdì 3 e sabato 4 ottobre presso la sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà la decima edizione di “Update on ischemic stroke… e non solo”, convegno che da dieci anni riunisce importanti clinici e ricercatori da tutta Italia, per discutere insieme i molteplici temi legati allo stroke.

“In considerazione delle importanti novità che stiamo vivendo nell’ambito delle malattie neurodegenerative – spiegano gli organizzatori – abbiamo pensato di abbinare un momento da dedicare a quegli aspetti che quotidianamente il neurologo, lo psichiatra, il geriatra, il medico di medicina generale deve affrontare. L’innovazione ci induce ad un cambio di strategia ed è fondamentale esserne consapevoli. Per quanto riguarda la parte relativa all’ictus, ci troviamo per il decimo anno consecutivo a trattare temi relativi alla nostra organizzazione, il programma, come sempre è interdisciplinare, rivolto non solo al neurologo, ma anche al cardiologo, all’internista, al chirurgo vascolare e più in generale alla medicina d’urgenza, alla medicina del territorio, al medico di medicina generale. Il programma sullo stroke affronta il tema nella sua interezza considerando quindi anche gli elementi trasversali come l’emicrania, le malattie metaboliche rare, e l’importanza della valutazione delle LDL, le terapie farmacologiche per il trattamento dell’ipercolesterolemia, la prevenzione e l’impiego della terapia anti-aggregante, antipertensiva e il comportamento da tenere nel caso di trattamenti di rivascolarizzazione e i nuovi trattamenti farmacologici. Non verranno tralasciati gli aspetti organizzativi e gestionali, e verrà dato ampio spazio alla discussione di casi clinici”.

