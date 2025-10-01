Pesca: col “fermo”, pescherecci bloccati fino alla fine di ottobre

Dopo l’Adriatico, da oggi alla fine di ottobre pescherecci bloccati nel Tirreno e quindi nel Mar Ligure per il “fermo” annuale. Gli armatori ne approfitteranno per effettuare lavori di manutenzione, ma intanto dovranno pagare comunque i contributi ai loro dipendenti. La preclusione alla pesca avrà ripercussioni anche sulla ristorazione. Santa Margherita e San Remo non potranno fornire i saporiti e ricercati gamberi rossi. Pescherie e ristoranti dovranno servirsi dei prodotti della piccola pesca o rifornirsi di pesce proveniente da altri mercati internazionali,

Quello della pesca è un mestiere meraviglioso, ma i vincoli per chi lo, pratica sono sempre più rigidi e in molti hanno deciso di abbandonarlo.

