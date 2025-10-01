Porta a porta, Patto per Savona: “I dati emersi nei primi mesi ci dicono che la direzione è giusta, ancora da risolvere alcune criticità”

Savona. “Sono mesi che, insieme all’Amministrazione, incontriamo i cittadini via per via per discutere di come attuare al meglio il porta a porta con l’intento di trovare delle soluzioni comuni per attuare questa importante trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti nella nostra città. I dati emersi nei primi mesi ci dicono che la direzione è quella giusta: in soli tre mesi Savona è arrivata al 70% di raccolta differenziata, un risultato importante reso possibile grazie all’impegno di tanti cittadini che hanno compreso la sfida e stanno collaborando in maniera responsabile”. Lo dichiara il gruppo Patto per Savona.

“Restano ancora criticità che vanno affrontate e risolte da Sea-S in collaborazione con i cittadini. Ad esempio la carenza nello spazzamento, l’adeguamento delle dotazioni nei condomini piu grandi, la partenza del nuovo sistema di raccolta per la zona denominata case sparse, o le difficoltà evidenziate da alcune associazioni che rappresentano persone con disabilità. A tal proposito, anche la consulta per l’inclusione sarà chiamata a portare un contributo per individuare soluzioni concrete e condivise”.

