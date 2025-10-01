Rapallo: “Commenti cancellati dai social del Comune perché offensivi o inappropriati”

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

Ho ricevuto il riscontro all’interrogazione sui social istituzionali del Comune di Rapallo. Avevo chiesto chiaramente perché fossero stati bloccati i commenti e perché questi strumenti venissero usati come vetrine di propaganda invece che come mezzi di informazione e confronto. La risposta del Sindaco è sconcertante, assolutamente vergognosa e del tutto insoddisfacente. Si cerca di giustificare la chiusura dei social parlando di “tutela della comunità” e di “correttezza”, ma in realtà è evidente che siamo di fronte a un uso distorto e arrogante degli strumenti istituzionali, ridotti a un megafono della Giunta. Non si vuole il dialogo, non si vuole ascoltare i cittadini, non si vuole dare spazio al confronto: si preferisce la strada più comoda, quella di zittire ogni voce critica. È una scelta che tradisce la paura del dissenso e la volontà di controllare la comunicazione, negando ai cittadini la possibilità di partecipare liberamente. Questa non è informazione, è propaganda. E un’Amministrazione che sceglie la propaganda al posto della trasparenza compie un atto gravissimo, che pesa come una macchia sulla vita democratica della nostra città.

