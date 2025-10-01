Recco: manovra da mezzo milione di euro per servizi sociali, digitalizzazione, sport e cultura

Recco. Durante la seduta ieri, il Consiglio comunale ha dato il via libera al combinato disposto di due variazioni di bilancio. La prima urgente, già adottata ad agosto e ora ratificata dall’assemblea dei consiglieri, e una ordinaria, approvata nella stessa seduta.

“L’intervento complessivo si aggira intorno ai 500mila euro, risorse che rafforzano l’azione amministrativa in settori cruciali. Entrambe le variazioni di bilancio rispondono a esigenze concrete e strategiche, con risorse che potenziano ambiti come i servizi sociali, la digitalizzazione e la cultura” ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo nel corso del consiglio comunale.

