Sabato 11 ottobre la Coppa Byron, regata da Livorno a Lerici passando per la Gorgona

Alle viste il fine settimana della Coppa Byron, organizzata dallo Yacht Club Livorno e dal Circolo della Vela Erix di Lerici. “La Coppa Byron è più di una regata: è un viaggio tra coste sorelle, un abbraccio salato tra Livorno e Lerici, passando dalla misteriosa Gorgona”, sottolineano i promotori. Inizialmente prevista per il prossimo fine settimana, la regata, causa previsioni meteo marine non confortanti, è stata rinviata e si terrà sabato 11 ottobre.

