Sampdoria, Donati: “Fatichiamo in attacco, non possiamo pensare che si accenda solo Pafundi”

Genova. Dopo il pareggio per 0-0 contro il Catanzaro, Massimo Donati analizza la prestazione della sua Sampdoria in conferenza stampa: “Abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni, nel primo tempo abbiamo concesso più palleggio a loro, però abbiamo creato più occasioni di loro, nel secondo tempo è andata viceversa. Alla fine della partita l’aspetto positivo è il non aver preso gol, la prima volta che capita in stagione. Vero però che dobbiamo cercare di creare di più, certo, mancano Pedrola e Cherubini, ma dobbiamo fare di più”.

A livello di pericolosità e tocco di palla sicuramente Pafundi è stato il migliore, anche se soffre quando deve coprire la zona di campo di competenza: “Lui ha caratteristiche diverse da tutti, fa giocate importanti e noi dobbiamo trovare la soluzione per cercare di accenderlo il più possibile, ma voglio che si accendano anche tutti gli altri non possiamo pensare che sia solo Pafundi a far gol”.

» leggi tutto su www.genova24.it