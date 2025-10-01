‘Santa in Giallo”: il direttore artistico presenta il programma a Entella Tv

Giornalista professionista in pensione, scrittore e conferenziere, Paolo Fizzarotti si è inventato “Santa in Giallo”, premio letterario dedicato al settore noir. Poteva essere uno dei tantissimi premi letterari che si concludono con una premiazione in genere seguita dai soli interessati. E invece Paolo Fizzarotti è riuscito a coinvolgere tutta la città dove il colore giallo ha assunto un tono dominante. Intanto ha trovato uno sponsor (come il Premio strega) nell’amaro Fabrizii ritenuto il migliore dell’anno in campo mondiale.

