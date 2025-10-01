Santa Margherita Ligure, Palli presidente del consiglio comunale: riassegnate le deleghe

Santa Margherita Ligure. Il consiglio comunale ha eletto per la prima volta nella storia dell’assemblea il presidente: il consigliere Francesco Palli. Vicepresidente è stata nominata la consigliera Patrizia Marchesini. Entrambi sono stati eletti all’unanimità.

Poiché il regolamento prevede la rinuncia, da parte del presidente, agli incarichi precedentemente assunti, il sindaco Guglielmo Caversazio ha anticipato al consiglio la nuova mappa delle deleghe, ridisegnata sia in vista dell’istituzione della nuova figura apicale sia di una più generale ridefinizione dei ruoli in funzione del lavoro amministrativo.

