Scolmatore del Bisagno, avviata la talpa. Spunta l’ipotesi smarino per i cassoni della diga

Genova. E’ stata avviata ufficialmente questa mattina la “super talpa” che realizzerà lo scavo della galleria dello scolmatore del Bisagno. La macchina, il cui assemblaggio tecnico terminerà entro ottobre, sarà operativa a pieno regime entro dicembre, arrivando a scavare una ventina di metri lineari al giorno, cosa che potrebbe portare alla realizzazione del tunnel entro un anno.

La cerimonia di avvio ha visto presenti Marco Bucci, presidente di Regione Liguria e commissario di governo per le opere contro il dissesto idrogeologico, Giacomo Giampedrone, assessore regionale alla Difesa del suolo e soggetto attuatore della struttura commissariale, Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, i lavoratori e le maestranze del cantiere. Con loro anche la squadra di tecnici cinesi che in questi mesi ha supervisionato l’assemblaggio del macchinario e che ne monitorerà il funzionamento.

