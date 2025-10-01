Secondo trimestre 2025, tasso di occupazione ligure da 67,7 per cento

In Liguria gli occupati nel secondo trimestre 2025 hanno raggiunto le 640mila unità, con un tasso di occupazione che si attesta al 67,7%. Parallelamente, le persone prive di occupazione si riducono a circa 36mila, portando il tasso di disoccupazione al 5,4%: un livello che, rispetto al 2018-2019, rappresenta un dimezzamento della quota di persone in cerca di lavoro: questi i numeri presentati oggi dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci al Career Day di Orientamenti, manifstazione dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, iniziato il 29 settembre e in corso fino al 3 ottobre nel Palazzo della Borsa di Genova.

“Siamo soddisfatti dello stato del mercato del lavoro in Liguria, che è in continua crescita: implementare l’occupazione è una delle grandi priorità di questa amministrazione, insieme a infrastrutture e sanità – le parole del presidente Bucci in una nota diffusa dalla Regione -. La Regione ha messo in campo moltissime iniziative per raggiungere questo obiettivo, come bandi per le imprese che collegano l’erogazione del finanziamento ad un aumento dell’offerta di lavoro, oppure il programma Gol, che permette anche alle persone più in difficoltà di reinserirsi nel mercato e che continueremo a finanziare anche al termine dei fondi Pnrr. E ancora i tirocini, preziosissimi per aiutare giovani e meno giovani a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Iniziative come il Career Day sono di primaria importanza per implementare l’occupazione perché permettono di far incontrare aziende e persone in cerca di lavoro, uno dei passaggi più difficili da realizzare. Vogliamo puntare su questo evento rendendolo sempre più internazionale, allungando la sua durata e trovando una location ancora più grande per accogliere sempre più persone. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora, ma dobbiamo vederla come una tappa intermedia. Possiamo ancora migliorare per dare un’ancora migliore ricaduta economica e occupazionale per la nostra Regione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com