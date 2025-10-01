Stagione teatrale extra abbonamento 2025-26, fra i nuovi spettacoli in cartellone anche SereNata a Napoli

Dal gospel al balletto fino alle melodie popolari che hanno reso eterna la città di Napoli. Il cartellone di spettacoli extra abbonamento del Teatro Civico svela le ultime novità in vista dell’inizio della Stagione 2025-26. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “È tutto pronto per un cartellone di grande qualità che, oltre alla Stagione di Prosa, comprende anche Teatro Ragazzi e Trac Festival, che saranno presentati prossimamente. Un programma che propone generi diversi, con spettacoli di valore e con artisti e registi di rilievo nazionale e internazionale, soprattutto in grado di incontrare i gusti di un pubblico eterogeneo. Inizia il conto alla rovescia per una stagione che prenderà il via da fine ottobre e ci accompagnerà fino alla tarda primavera. Un grande programma per un teatro completamente rinnovato, che ci regala emozioni e spettacoli indimenticabili”.

Domenica 14 dicembre 2025 alle 21 appuntamento con The Gospel Brothers & the Voice of Worship, la formidabile intuizione di due tra le voci più brillanti della scena gospel moderna, ovvero Mr. Raymond Thompson (da Dallas) che con Shante Abram, Brenda Turner, Dorrey Lin Lyles ed Hubert Samut creano un sestetto di assoluta eleganza e raffinatezza musicale e vocale. Voci calde, profonde ed energiche accompagnano ritmi soul, proponendo un repertorio classico rivisitato con toni pop e brani di gospel contemporaneo.

