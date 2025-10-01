Teatro Chiabrera: il 14 novembre al via la nuova stagione. Il ricordo di Renzo Aiolfi a 25 anni dalla scomparsa

Savona. È stata presentata oggi pomeriggio agli insegnanti la stagione del teatro Chiabrera 2025/2026. E’ stata l’occasione per ricordare Renzo Aiolfi, storico direttore del teatro. “Io come presidente dell’associazione Aiolfi – Silvia Bottaro – sono davvero orgogliosa che oggi proprio qui, a casa di Renzo, si ricordi questa personalità. Quest’anno ricorre il 25esimo anno dalla sua scomparsa. È stato assessore del Comune di Savona, ha avuto una lungimiranza notevole quando è riuscito a salvare dai bombardamenti le opere della pinacoteca civica spostandole di notte e oggi le possiamo vedere grazie a questo suo intervento”.

“Aiolfi – prosegue – diventa assessore di questa città dopo il disastro provocato dalla guerra, ma aveva sempre con la sua grande ironia e passione, voglia di guardare avanti e al mondo giovanile, aveva la speranza di portare Savona a risplendere. Negli anni ’60 è stato uno dei primissimi ad aprire le porte del teatro e della pinacoteca agli studenti. Amava i giovani, diceva che la cultura è la medicina migliore per imparare il rispetto e progettare il futuro”.

