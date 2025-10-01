Teatro Garage, al via la stagione 2025-2026 con più di 60 titoli in cartellone

Genova. Da sabato 4 ottobre 2025 parte la nuova stagione del Teatro Garage, con un calendario ricco di spettacoli all’insegna della comicità, dell’improvvisazione, delle giovani eccellenze teatrali e del teatro per ragazzi. Sono oltre 60 gli appuntamenti in programma fino a sabato 30 maggio 2026, in uno spazio, la Sala Diana, che da oltre quarant’anni anima la città di Genova e rappresenta un simbolo culturale nel quartiere di San Fruttuoso. La stagione 2025-2026 del Teatro Garage ha il patrocinio di Regione Liguria.

“Il Teatro Garage presenta la stagione 2025-26, che prevede la realizzazione di 60 spettacoli imperdibili e si fonda su un approccio multidisciplinare ed eterogeneo fra diversi generi artistici: si spazierà dalla comicità all’improvvisazione, dagli appuntamenti musicali alle attività collaterali e ai corsi di formazione – commenta l’assessore alla Cultura e Spettacolo di Regione Liguria Simona Ferro. – Come di consueto, il Teatro Garage si conferma così una realtà capace di dialogare in maniera efficace e multidisciplinare con diverse generazioni di pubblico, ponendosi come un punto di riferimento in termini di sperimentazione e apertura a diverse influenze e stili. In questo modo viene data continuità ad uno dei principali elementi che in questi anni ha contribuito a rendere il Teatro Garage un’eccellenza nel panorama culturale regionale e nazionale“.

