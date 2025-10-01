“Uccidere, uccidersi ed essere uccisi: la morte violenta”, il convegno di So.Crem al Museo Diocesano

Genova. Il convegno “Uccidere, uccidersi ed essere uccisi: la morte violenta”, si è aperto alle 10 al Museo Diocesano. Introdotto da Ivano Malcotti, Linda Alfano, Maria Galasso. Al pubblico, arrivato al Museo Diocesano in buon numero, si è proposto un momento di riflessione multidisciplinare sul tema della morte violenta, esplorata attraverso le sue molteplici manifestazioni: le dinamiche dell’omicidio e del suicidio, la violenza verbale e simbolica, le vittime della violenza, il lutto del minore nel femminicidio.

Un’occasione per affrontare, da prospettive diverse — criminologica, giuridica, psicologica, sociale e culturale — le dinamiche del male, inflitto e subito, e le diverse possibilità di riparazione e di comprensione. Moderato da Tullio Bandini. Docente emerito Università degli Studi di Genova, il convegno si è aperto con Gabriele Rocca, psicopatologo forense di Unige che interverrà su “La scena delle indagini criminologiche”; a seguire Adolfo Ceretti, ordinario di criminologia alla Bicocca, si è collegato da Milano ed è intervenuto su “L’origine della violenza”.

» leggi tutto su www.genova24.it