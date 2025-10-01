COMMENTA
“Un adesivo per Paolo”: la Gradinata Sud della Sampdoria si mobilita per il 24enne albenganese

Genova/Albenga. Questa sera – in occasione della partita con il Catanzarola Gradinata Sud della tifoseria blucerchiata darà vita ad un gesto concreto di solidarietà nei confronti di Paolo Sarullo, il giovane albenganese rimasto tetraplegico dopo un’aggressione il 19 maggio 2024. 

L’obiettivo è lanciare una raccolta fondi attraverso la vendita di un adesivo speciale, da collocare sugli stendardi o oggetti personali, come simbolo di vicinanza. Il ricavato sarà destinato a Paolo e alla sua famiglia per affrontare spese mediche, riabilitative e le difficoltà quotidiane con più speranza.

