Amt, la replica di Bucci: “Bilanci sbagliati? Accuse gravi che vanno dimostrate, possibili azioni legali”

Genova. “Dire che 20 milioni dal 2023 sono in realtà falsi, cioè riportati nel 2024, vuol dire accusare tutti quelli che hanno fatto il bilancio del 2023, soprattutto la revisione di Deloitte e il collegio sindacale, di aver sbagliato. E questa è un’accusa molto grave che deve essere dimostrata“. Così il presidente ligure Marco Bucci, sindaco di Genova dal 2017 al 2024, risponde ai numeri pesantissimi snocciolati oggi dalla sindaca Silvia Salis a proposito della situazione contabile di Amt Genova.

In base alla due diligence della società di revisione Pwc, alla quale la nuova governance di Amt ha affidato uno studio approfondito dei conti, ci sarebbero perdite tra 46 e 74 milioni nel 2024 e altri 25 milioni nel 2025. Inoltre – ed è il punto principale contestato da Bucci – si segnala come errata l’imputazione al 2023 di entrate per 12,5 milioni da parte del ministero dell’Ambiente, cioè i fondi per la qualità dell’aria usati a copertura delle politiche di gratuità che in realtà sono pervenuti solo a settembre 2025. In base a questi elementi la sindaca Salis ha annunciato l’intenzione di interpellare la Corte dei conti.

