Cornigliano, scontro a distanza tra Regione Liguria e comitati: “Subito nuove centraline per il monitoraggio dell’aria”

Genova. Continua a tenere banco la questione del monitoraggio della qualità dell’aria a Cornigliano, quartiere del ponente genovese al centro del dibattito per il potenziale insediamento di un forno elettrico nell’area ex-Ilva. La Regione Liguria ha risposto alla richiesta urgente di installazione di nuove centraline da parte del “Comitato No Forno Elettrico”, fornendo chiarimenti sulla rete di controllo attuale e sui futuri programmi di valutazione. Chiarimenti che sono stati “respinti” dallo stesso comitato che ha ribattuto punto su punto a quanto detto dagli uffici tecnici dell’ente.

Nella sua comunicazione, la Direzione Generale Ambiente della Regione ha precisato che le attuali postazioni di misura sono individuate nell’ambito del Programma di Valutazione (PdV), redatto in collaborazione con ARPAL e approvato dal Ministero. Secondo quanto riportato dagli uffici regionali le postazioni sono selezionate per monitorare le principali sorgenti inquinanti e non i livelli di fondo, seguendo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale. La centralina di Cornigliano – originariamente pensata per valutare l’impatto della vecchia acciaieria – non è stata inclusa nel nuovo assetto della rete provinciale, sebbene i punti di monitoraggio non siano stati dismessi, ma “sono stati progressivamente dismessi”, come si legge nella nota allegata oggi nel comunicato stampa del comitato.

