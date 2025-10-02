Da Savona alla Palestina, il viaggio di oltre 3000 km con la Harley Davidson: “La gente continua a morire, dobbiamo fare qualcosa”

Savona. Da Savona alla Palestina in Harley Davidson. Partirà sabato 4 ottobre con la sua moto, da piazza Mameli, Mauro Merino e percorrerà oltre 3mila chilometri passando per la Croazia, Serbia, Bulgaria e Turchia. L’obiettivo del viaggio è – spiega – “mandare un messaggio di pace, stanno morendo tante persone e in modo pacifico dobbiamo fare qualcosa”.

“E’ importante tenere alta l’attenzione perchè è importante che il governo capisca che deve fare un passo”. Merito sta ultimando le preparazioni della moto oltre ad alcune questioni lavorative: “Ho una mia attività e i miei collaboratori non sono tanto contenti che io parta, ma credo che ognuno debba fare qualcosa. La gente continua a morire e questa è una cosa inaccettabile. Le mie intenzioni sono pacifiche”.

