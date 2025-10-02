Droga in centro storico, i carabinieri arrestano tre spacciatori con 51 grammi di crack

Genova. Continuano i controlli dei carabinieri nel centro storico di Genova per prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’ultima operazione antidroga nella zona, condotta dal nucleo operativo della compagnia Genova Centro, ha consentito di arrestare tre uomini di origine senegalese domiciliati a Genova, trovati in possesso di 51 grammi di crack. Una piaga che preoccupa sempre di più cittadini e istituzioni.

Le attività investigative sono partite dall’iniziativa dei militari della stazione di Genova Maddalena, competente sull’area più delicata del centro storico, che durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio tra i vicoli hanno notato i movimenti sospetti di alcuni soggetti che stazionavano frequentemente tra la zona di via Prè e piazza della Commenda.

