Festa dei nonni e dei bambini, in Largo Pertini dialogo tra generazioni

Genova. Si è svolta questa mattina, in largo Pertini, la XXI edizione della Festa dei Nonni e dei Bambini patrocinata dal Comune di Genova ed organizzata dal Comitato regionale e provinciale per l’UNICEF in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia e 50&Più Confcommercio.

La manifestazione ha offerto un’occasione di incontro e di dialogo tra scuole, famiglie e istituzioni, ponendo al centro il valore della relazione tra generazioni e l’importanza di costruire comunità inclusive e solidali. Hanno partecipato le scuole dell’infanzia e primarie della città: bambine e bambini hanno preparato elaborati sul tema del rapporto tra nonni e nipoti, successivamente raccolti in una mostra visitabile sino a venerdì 10 ottobre presso l’Agenzia per la Famiglia a Palazzo Tursi.

