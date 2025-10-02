Flashmob “Luci sulla Palestina” a Savona, in 200 davanti al San Paolo per chiedere la protezione dei civili e l’accesso agli aiuti umanitari

Savona. Striscioni con scritte come “I sanitari nel mondo salvano vite, a Gaza vengono uccisi cercando di salvarle” o “Stop al genocidio, alla fame, alla sete, alle armi, alla guerra, alla morte” o “Palestina libera”, tante bandiere arcobaleno o palestinesi e poi lumini, torce e luci di cellulari. Sono quelli che stasera, davanti all’ospedale San Paolo di Savona, hanno dato vita al flashmob “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, manifestazione organizzata dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.

L’iniziativa nazionale vede coinvolti circa 180 ospedali italiani e si propone di “accendere l’attenzione dell’opinione pubblica sulla drammatica situazione umanitaria in Palestina e per chiedere con forza un immediato cessate il fuoco”. A Savona sono state circa 200 le persone che hanno occupato i due lati della strada d’accesso all’ospedale.

» leggi tutto su www.ivg.it