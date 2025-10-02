“Lo Stato italiano continua a dimostrare, con azioni concrete e coraggiose, la propria vicinanza al popolo palestinese. Nel dibattito in corso alla Camera dei Deputati è emerso chiaramente come il nostro Paese sia tra i primi, tra quelli non islamici, ad aver evacuato numerose persone da Gaza, accogliendole nei nostri ospedali per garantire cure e assistenza. Allo stesso tempo, siamo tra le nazioni che hanno inviato più aiuti, alimentari e non, a sostegno di chi oggi vive una tragedia immensa”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia, che aggiunge: “Questa è la vera sensibilità degli italiani, che il Governo ha saputo interpretare e tradurre in atti concreti, evitando slogan o vuoti gesti estemporanei. Un impegno ribadito con forza anche all’ONU attraverso le parole del Presidente Giorgia Meloni, che ha chiesto la cessazione immediata delle violenze, la liberazione degli ostaggi, il disarmo del gruppo terroristico Hamas e la prosecuzione del percorso verso la creazione di due Stati, uno israeliano e uno palestinese, come unica via per garantire una convivenza pacifica e duratura. L’Italia, dunque, non si limita a proteggere i propri cittadini all’estero, ma intende continuare a stare accanto a chi soffre, condividendo e portando il proprio contributo concreto per costruire una pace giusta”.

L’articolo Frijia: “Italia accanto a Palestina con fatti e non con parole” proviene da Città della Spezia.

