I bambini di Piazza Brin per i bambini di Gaza, vittime innocenti di una violenza quotidiana

Sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 20, Piazza Brin ospiterà l’iniziativa pubblica Né per mare, né per terra – Mai più bambini in guerra, promossa da Magazzini del Mondo La Spezia/Sarzana in collaborazione con numerose associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune della Spezia.
“L’evento nasce con l’obiettivo di ribadire il rifiuto della guerra e di dare voce ai bambini che vivono in situazioni di conflitto, riflettendo sul valore fondamentale del diritto alla vita, al gioco e al benessere psicologico. Un tema di assoluta attualità in un tempo in cui assistiamo quotidianamente all’orrore della violenza bellica sulla pelle dei bambini, vittime innocenti”, spiegano gli organizzatori.