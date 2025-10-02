La solidarietà al popolo palestinese e il ricordo dei sanitari uccisi: lumi e raccoglimento davanti agli ospedali spezzini

Lumini e torce fra le mani, atmosfera sommessa, composta. Ecco poi una staffetta di lettura: sono i nomi dei 1677 operatori sanitari morti a Gaza, ricordati con il loro nome di battesimo e la professione che stavano svolgendo prima di rimanere uccisi. Dopo il corteo del secondo pomeriggio per le vie del centro, l’altra faccia dell’attivismo spezzino è la chiamata nazionale di “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, che coinvolge centinaia di nosocomi in tutta Italia. Alla Spezia davanti all’ingresso principale del Sant’Andrea si sono ritrovate circa duecento persone fra operatori sanitari, gente comune e militanti di partito. “Siamo qui per dare il nostro piccolo contributo – sottolineano – perché tante piccole gocce d’acqua fanno un mare”.

