Economia

L’azienda spezzina Imballaggi 2000 inserita fra le “Stelle dell’ecommerce”

Francesco Benacci

Imballaggi 2000 (BFM Srl), azienda spezzina che da oltre 20 anni opera nel settore dell’imballaggio e da più di 10 è online, è stata inserita nella prestigiosa classifica “Stelle dell’eCommerce 2026” realizzata da L’Economia del Corriere della Sera e Statista – società internazionale di ricerca e analisi. La classifica individua le migliori aziende (quest’anno su 7000 candidature ne sono state analizzate 900) che si sono distinte nel panorama digitale per le performance in ambito e-commerce, la qualità del servizio, l’innovazione, la reputazione online e l’efficienza operativa.
Far parte delle “Stelle dell’ecommerce 2026” rappresenta per Imballaggi 2000 una testimonianza concreta della validità del proprio modello di business digitale, della costanza nell’innovazione e dell’attenzione al cliente. Questo riconoscimento contribuisce ad elevare la visibilità nazionale dell’azienda, rafforzando il legame con il territorio ligure e con le istituzioni locali come Confindustria La Spezia a cui è associata.
“Siamo molto felici di essere annoverati tra le “Stelle dell’eCommerce 2026” — dichiara Francesco Benacci, General Manager di Imballaggi 2000 — È un segnale che le strategie che stiamo attuando — in termini di implementazione tecnologica, attenzione all’usabilità, alla logistica e al servizio clienti — sono recepite e valutate positivamente oltre che dal mercato, anche dagli esperti. Oltre a essere una piacevole conferma, questa menzione è un’ulteriore spinta al miglioramento, da sempre guidato dalle esigenze dei nostri clienti”.
“Il riconoscimento ottenuto da Imballaggi 2000 è motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio — sottolinea il Presidente di Confindustria La Spezia Mario Gerini —. Premia la capacità di un’impresa associata di innovare, crescere e competere in un settore complesso come l’e-commerce, portando al tempo stesso visibilità e valore alla comunità economica locale. È la dimostrazione concreta che anche dalla provincia possono nascere eccellenze in grado di affermarsi a livello nazionale ed europeo”.
Con tale riconoscimento, Imballaggi 2000 rafforza il proprio posizionamento competitivo e sottolinea il suo impegno nell’eccellenza digitale, contribuendo anche alla reputazione e al prestigio economico del territorio spezzino e ligure nel contesto nazionale.

