Meteo, in Liguria cieli sereni o poco nuvolosi e un graduale abbassamento delle temperature

Liguria. Il meteo in Liguria in questi giorni sarà caratterizzato da un graduale abbassamento delle temperature, a causa dell’ingresso dal nord est di correnti fresche, in un contesto prevalentemente asciutto.
Secondo il Centro Limet, oggi, giovedì 2 ottobre, avremo una mattinata con cieli sereni sul centro-levante e poco o parzialmente nuvolosi a ponente, con qualche brandello di nuvolosità bassa possibile sui versanti padani con le prime luci dell’alba. Nel corso del pomeriggio nuvolosità sparsa sull’imperiese con possibili locali piovaschi associati. Cieli tersi sui restanti settori fino a sera con clima prevalentemente asciutto sui versanti marittimi.