Monumento di piazza Mameli, A Campanassa: “Sempre meno persone si fermano ai rintocchi, necessario riscoprire le nostre tradizioni”

Savona. “Il crescente venir meno al rispetto della tradizione, ormai quasi centenaria, di onorare i morti di tutte le guerre alle 18 in piazza Mameli, fermandosi durante i ventun rintocchi della campana del monumento ai caduti, desta scalpore e rammarico nel cuore della popolazione. La segnalazione da parte di numerosi cittadini sui social ripresi dai media è la prova di una ferita aperta”. Così Giampiero Storti, presidente dell’associazione A Campanassa.

Come ricorda Storti, il monumento dello scultore Luigi Venzano “con la sua campana uguale a quella della Campanassa è ormai un punto di incontro iconico ogni volta che la città vuole ricordare gli eventi più significativi del nostro Paese. In quei 21 rintocchi nel silenzio un brivido scuote gli astanti nel pensare alla pazzia di tutte le guerre e l’anelito alla pace riporta i passanti a riprendere la propria vita. Una riflessione sul fenomeno è doverosa per comprendere, in questo mondo che cambia repentinamente, i comportamenti fuori dalla tradizione di coloro che passano in piazza senza fermarsi”.

