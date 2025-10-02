COMMENTA
Nuovo stadio Ferraris, Genoa e Samp inviano al Comune una prima bozza

stadio marassi ferraris

Genova. Con una nota stringata il Comune di Genova ha reso noto di aver ricevuto, nelle ultime ore, dalla società Genova Stadium – costituita dalle società Genoa e Sampdoria – le “bozze del documento di fattibilità delle alternative progettuali per la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris e del piano economico-finanziario”.

Una bozza, quindi, di un quello che dovrebbe essere comunque un documento preliminare, e che però doveva essere consegnato – termine non perentorio ma auspicato dall’amministrazione – entro il 30 settembre.

