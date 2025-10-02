Nuovo stadio Ferraris, Genoa e Samp inviano al Comune una prima bozza

Genova. Con una nota stringata il Comune di Genova ha reso noto di aver ricevuto, nelle ultime ore, dalla società Genova Stadium – costituita dalle società Genoa e Sampdoria – le “bozze del documento di fattibilità delle alternative progettuali per la riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris e del piano economico-finanziario”.

Una bozza, quindi, di un quello che dovrebbe essere comunque un documento preliminare, e che però doveva essere consegnato – termine non perentorio ma auspicato dall’amministrazione – entro il 30 settembre.

