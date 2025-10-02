Olive taggiasche, ora è ufficiale il riconoscimento dell’Igp

Genova. Per i produttori e per l’intero comparto agricolo della Liguria quella di oggi è a suo modo una giornata storica: le olive taggiasche liguri ottengono ufficialmente il riconoscimento di Igp, indicazione geografica protetta (IGP) da parte dell’Unione Europea, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

“Dopo un lungo periodo di impegno e confronto – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – arriva un risultato epocale che tutela una tradizione secolare, valorizza il nostro territorio e garantisce ai consumatori qualità, autenticità e origine certa. L’IGP è un nuovo punto di partenza: significa rafforzare la filiera, sostenere la competitività sui mercati e investire nella crescita produttiva nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente. Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra, che ha visto protagonisti i produttori, le organizzazioni agricole, le Camere di Commercio, gli uffici regionali e il Ministero dell’Agricoltura. A tutti va il più sincero ringraziamento di Regione Liguria”.

