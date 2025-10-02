Padre e figlio di pochi anni investiti sulle strisce pedonali a Sarzana

Un uomo e il suo bambino di pochi anni sono stati investiti da un’auto a Sarzana. La dinamica è in fase di accertamento e l’episodio risale alla mattinata di oggi. Il padre, sulla trentina, e il piccolo trasportato nel passeggino sono stati colpiti da un’auto sulle strisce pedonali in Viale Mazzini a Sarzana. L’intervento sei soccorsi è stato immediato e sul posto sono arrivate l’ambulanza della Pubblica assistenza di Sarzana e l’automedica Delta 2 del 118. Prestate le prime cure sul posto sono stati trasferiti al Sant’Andrea della Spezia, non sono in pericolo di vita.

