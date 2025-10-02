Piazza De Ferrari 1924: la nuova campagna di Asef fonde intelligenza artificiale e foto reali

Genova. È il 1924, sono gli ultimi giorni d’inverno. Una coppia di giovani innamorati, da un quartiere di periferia raggiunge il centro di Genova. Piazza De Ferrari è da poco stata ultimata, è un’attrazione perché edificata in quello stile eclettico – proprio dell’architetto e ingegnere Dario Carbone – che da allora ne definisce i profili di levante. I ragazzi si baciano, un fotografo li immortala. È il ricordo di una vita, lì, davanti al palazzo della Nuova Borsa Valori, con la sua facciata curva e vibrante, i suoi archi maestosi e profondi. Tutto è nuovo, fresco, come il loro amore.

Questa narrazione nasce dalla fusione di elementi generati dall’intelligenza artificiale e immagini fotografiche autentiche. La nuova campagna lanciata da Asef, l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova, racconta attraverso questa scena romantica, sé stessa e i propri valori. “Dal 1909 manteniamo vivo il ricordo dei Genovesi”: questo il claim, la frase che accompagna l’immagine, insieme al logo della società pubblico partecipata genovese specializzata in onoranze e trasporti funebri

