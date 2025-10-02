Vernazza Autogru protagonista al GIS 2025: un trionfo di premi e riconoscimenti

Piacenza. Alla decima edizione del GIS – Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, svoltasi a Piacenza Expo dal 25 al 27 settembre 2025, Vernazza Autogru ha confermato il proprio ruolo di primo piano a livello nazionale ed europea nel settore conquistando un palmarès senza precedenti.

L’azienda ligure, storica realtà del sollevamento e della logistica industriale, ha infatti ottenuto ben cinque prestigiosi riconoscimenti, distribuiti tra le categorie degli ITALA (Italian Terminal And Logistic Awards) e degli ILTA (Italian Lifting & Transportation Awards), confermandosi punto di riferimento per innovazione, sostenibilità ed eccellenza tecnica.

