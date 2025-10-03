COMMENTA
Albisola, al via la “nuova” Scuola Comunale di Ceramica rinnovata

Albisola Superiore. “Con l’inaugurazione delle rinnovate aule e l’avvio di nuovi corsi, la Scuola Comunale di Ceramica di Albisola apre un capitolo importante della propria storia. È un luogo che non solo custodisce una tradizione che ci identifica nel mondo, ma che oggi diventa sempre più un laboratorio di formazione e creatività. Intitolare la Scuola a Tino Gaggero significa inoltre legare questo percorso di rinnovamento alla memoria di un artista e concittadino profondamente amato, che ha saputo incarnare i valori di passione e appartenenza che vogliamo trasmettere. La Scuola è un grande vanto per Albisola: con questo nuovo inizio rafforziamo l’impegno a sostenere l’arte e la cultura come motori di crescita, identità e futuro per tutta la comunità”. Così l’assessore alla cultura di Albisola Superiore, Simona Poggi.

L’inaugurazione e la presentazione del programma annuale avranno luogo sabato 4 ottobre alle 17 nella scuola di ceramica in via alla Massa 7 ad Albisola Superiore.

