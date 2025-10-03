Aurelia Bis, Rixi: “Serve prendersi dei rischi, anche con assegnazione in deroga. Bisogna prendere delle scelte”

Savona. “Bisogna fare presto, serve prendersi dei rischi, anche procedendo con l’assegnazione in deroga. E’ arrivato il momento di prendere delle scelte”. Lo ha detto il viceministro ai trasporti Edoardo Rixi a margine del sopralluogo del cantiere dei cassoni a Vado per la diga di Genova.

A ottobre al ministero si terrà l’incontro con Anas e i sindaci per affrontare la questione e trovare una soluzione. Infatti, il cantiere è ormai fermo da quasi un anno a causa delle difficoltà economiche dell’azienda che aveva vinto l’appalto.”Non è un problema di commissario – evidenzia Rixi – l’opera è ormai pronta al 90%. Il problema è che l’azienda sta fallendo ed è sotto un concordato quindi tutelata da un tribunale. Nei mesi scorsi ho chiesto ad Anas di decidere e in caso di revocare l’appalto perchè non possiamo continuare a pagare stipendi e non avere nessuno in cantiere”.

