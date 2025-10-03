Calà: “Abbiamo assistito a una risposta straordinaria della piazza”

“Oggi abbiamo assistito ad una risposta straordinaria della piazza. Tutte le province liguri sono state attraversate da cortei e manifestazioni con una richiesta comune: solidarietà per Gaza e per gli equipaggi della Flotilla, rispetto dello sciopero e dei valori costituzionali”. Lo dichiara in una nota Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria a margine della manifestazione genovese della Cgil dove il sindacato stima siano scese in piazza oltre 40mila persone. “Genova con 40mila manifestanti, ma anche Spezia con 10mila e oltre 5mila Savona e più di 3mila a Imperia con migliaia di persone in piazza dovrebbero far capire al governo che è il Paese che chiede di porre fine al genocidio, alla fame e alla deportazione in Palestina”, aggiunge Calà. Per la Cgil, si legge ancora, “quanto accaduto alla Global Sumud Flotilla è gravissimo perché si è trattato di un sequestro di una missione di pace di navi civili anche battenti bandiera italiana con a bordo cittadini italiani e quindi su suolo italiano i quali sono stati lesi nel loro diritto alla libertà e all’esercizio della solidarietà”.

La Cgil chiede “l’immediato cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi e dei prigionieri politici, di consentire l’ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza garantendo corridoi umanitari stabili e indipendenti, il riconoscimento dello Stato di Palestina, di interrompere ogni accordo militare e commerciale con il governo di Israele”.

“Saranno anche questi i temi della manifestazione nazionale di domani 4 ottobre a Roma alla quale parteciperà anche la Cgil”, conclude la forza sindacale.

L’articolo Mobilità sostenibile lungo la Via Romea-Francigena EuroVelo, se ne è parlato ad Aulla in una sala consiliare gremita di bikers Fiab proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com