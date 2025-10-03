Candia e Casella (Avs): “In piazza al fianco di lavoratori e cittadini per fermare il genocidio”

Genova. “Militanti e rappresentanti di AVS stanno partecipando oggi in Liguria alla grande mobilitazione e allo sciopero generale proclamato dalla Cgil, a cui hanno aderito milioni di persone in tutta Italia, contro il genocidio in Palestina e in difesa della Global Sumud Flotilla.

“Dopo la manifestazione dei lavoratori della sanità di ieri sera, migliaia di cittadini hanno sfilato nelle piazze di Genova, Savona, La Spezia e Imperia in segno di protesta contro la posizione del governo italiano sul dramma palestinese”, si legge in una nota.

» leggi tutto su www.genova24.it