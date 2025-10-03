Cantieri in città, le modifiche al traffico a Genova dal 3 al 9 ottobre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 3 e il 9 ottobre, e nei periodi immediatamente successivi, oltre a quanto già previsto per via Balbi e via Arsenale di Terra nel quadro dei lavori dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, si segnalano in particolare:
1) Nelle notti tra venerdì 3 e domenica 5 ottobre chiusura temporanea della nuova rampa di via Milano per i lavori del Tunnel Subportuale